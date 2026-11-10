O volante Pierre sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e desfalcará o Fortaleza por um período estimado em nove meses. A gravidade do quadro exigirá intervenção cirúrgica nos próximos dias, conforme informou a equipe tricolor.

O problema físico ocorreu no último sábado, 07, durante o confronto diante do Novorizontino, válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pierre foi submetido a exames clínicos e de imagem complementares após a partida, que confirmaram a ruptura ligamentar.

A indicação cirúrgica foi imediata e o procedimento deve ser agendado em breve. O prazo inicial de recuperação estimado pelo departamento médico do clube afasta o meio-campista dos gramados até meados do segundo semestre do próximo ano.

O jogador já iniciou o tratamento pré-operatório no centro de saúde do Tricolor, que fará o acompanhamento contínuo da evolução funcional do atleta.