Em duelo de opostos na tabela, Ponte Preta e Fortaleza empataram em 2 a 2 na noite deste sábado, 24, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cearense, que briga na parte de cima da classificação, teve amplo domínio da posse de bola, mas esbarrou na resistência dos donos da casa, que já entraram em campo com o rebaixamento matemático confirmado.
Pênalti, virada relâmpago e surpresa
O Fortaleza iniciou a partida impondo seu ritmo e controlando as ações, o que se refletiu nos 76% de posse de bola ao longo do jogo. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o VAR revisou um lance e confirmou pênalti a favor do time visitante. Maílton foi para a cobrança aos 25 minutos e converteu, abrindo o placar. No entanto, a Ponte Preta reagiu de forma contundente na reta final da etapa inicial. Aos 44 minutos, Gustavo Felipe Almeida empatou o confronto aproveitando assistência de Danilo Barcelos. Logo na sequência, aos 47 minutos, Guilherme Brandão Azevedo virou a partida após passe de Gustavo Telles, levando os donos da casa em vantagem para o intervalo.
Substituição decisiva e igualdade
Na volta para o segundo tempo, o técnico Paulo Autuori mexeu na equipe cearense para buscar o resultado. Aos 57 minutos, Paulo Baya entrou na vaga de Vitor Ferreira. A alteração surtiu efeito rápido: aos 65 minutos, Baya deu a assistência para Rodrigo Henrique Santos De Souza balançar as redes e decretar o 2 a 2. O Fortaleza seguiu tentando a vitória e terminou a partida com 23 finalizações totais contra 14 do adversário, mas viu o goleiro Vinicius trabalhar e registrar seis defesas para garantir o empate. O jogo também foi marcado por um alto número de faltas, com a Ponte Preta recebendo quatro cartões amarelos e o Fortaleza apenas um.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Fortaleza chega a 61 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela da Série B. Já a Ponte Preta, já rebaixada antes mesmo de a bola rolar, segue na 20ª posição, agora com 15 pontos. Contando este duelo, os paulistas somam dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição, enquanto os cearenses mantêm uma sequência recente de duas vitórias e três empates. A Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira, 30, quando visita o Criciúma. O Fortaleza joga na segunda-feira, 02, em casa, contra o Atlético-GO.