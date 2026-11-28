O Fortaleza venceu o Criciúma por 2 a 0 neste sábado, 28, diante de mais de 56 mil torcedores no Castelão, e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com gols de Mailton e Lucas Gazal ainda no primeiro tempo, a equipe cearense reverteu a derrota por 1 a 0 sofrida na ida e selou o retorno à elite sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que voltou ao cargo abrindo mão de salário.

Eficiência no primeiro tempo

O placar foi movimentado aos 27 minutos da etapa inicial, quando Maílton marcou o primeiro gol do Fortaleza após receber assistência de Vitor Ferreira. Antes do intervalo, aos 49 minutos, Lucas Xavier Gazal ampliou a vantagem cearense, contando com passe de Luiz Fernando.

Curiosamente, os dois times receberam seus únicos cartões amarelos do jogo logo aos oito minutos, com o próprio Lucas Xavier Gazal pelo lado mandante e Rómulo Otero pela equipe catarinense.

Números do jogo e sequência

As estatísticas da partida mostram que o Criciúma, do técnico Umberto Louzer, terminou com maior posse de bola (57% contra 43%) e cobrou mais escanteios (8 a 2).

No entanto, o Fortaleza foi mais perigoso nas finalizações: foram 15 chutes no total, sendo cinco no alvo, exigindo três defesas do goleiro Airton. Já o Criciúma acertou a meta adversária apenas uma vez, parando em uma defesa de João Ricardo.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

O retorno histórico de Vojvoda