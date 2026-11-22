O Criciúma fez valer o mando de campo e venceu o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste domingo, 22, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, em partida válida pela segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em um confronto marcado pela escassez de oportunidades ofensivas, a equipe da casa foi cirúrgica para garantir os três pontos. O resultado embola a disputa na parte de cima da tabela, igualando a pontuação das duas equipes.

Eficiência define o placar

A postura tática das equipes refletiu-se diretamente nos números da partida. O Fortaleza terminou o confronto com maior posse de bola (54%), mas não conseguiu traduzir esse controle em perigo, encerrando o jogo sem nenhuma finalização.

Do outro lado, o Criciúma apostou na precisão. A equipe comandada por Umberto Louzer registrou apenas um arremate durante todos os 90 minutos, justamente o que definiu o placar.

O primeiro tempo foi de muita disputa, marcado por quatro cartões amarelos, sendo dois para os donos da casa (Luciano Castan e Guilherme Teixeira Lobo) e dois para os visitantes (Maílton e Lucas Xavier Gazal). Na etapa final, ronald falkoski recebeu a terceira advertência da equipe cearense.

Gol decisivo e lance anulado

A rede balançou aos 10 minutos da etapa final. Rómulo Otero encontrou Marcelo Hermes, que marcou o gol da vitória do Criciúma. O time catarinense chegou a comemorar novamente aos 19 minutos, mas o gol foi anulado.

Em desvantagem, o técnico Vojvoda promoveu uma série de substituições no Fortaleza, colocando em campo nomes como Lucas Crispim, Luiz Fernando e Nathan Fogaça, mas a equipe seguiu sem conseguir finalizar contra a meta defendida por Airton.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Criciúma, que era o 5º colocado antes deste jogo, chega a 65 pontos na classificação. O Fortaleza, que iniciou a rodada na 4ª posição, segue estacionado com os mesmos 65 pontos. O triunfo melhora o retrospecto recente dos catarinenses, que, contando este jogo, somam duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Fortaleza amarga um balanço de uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 28, novamente pela Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez com mando do Fortaleza.