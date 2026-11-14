Em duelo válido pela 38ª rodada do Brasileiro Série B, o Fortaleza venceu o Vila Nova por 1 a 0 na tarde deste sábado, 14, no Castelão. Com ambas as equipes já com lugar garantido nos playoffs antes mesmo de a bola rolar, o confronto serviu para definir as posições finais na parte de cima da tabela. O gol solitário da partida foi marcado por Maílton, no apagar das luzes do primeiro tempo.

Vantagem antes do intervalo

O confronto começou com o Vila Nova ditando o ritmo da posse de bola, terminando a partida com 58% de controle contra 42% dos donos da casa. No entanto, a eficiência foi da equipe comandada pelo técnico Vojvoda.

Aos 45 minutos da etapa inicial, Pedro Henrique deu a assistência para Maílton, que balançou as redes e colocou o Fortaleza em vantagem no placar antes da ida para o vestiário.

VAR em ação e segurança defensiva

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza chegou a balançar as redes novamente aos sete minutos, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. A partir daí, o Vila Nova, sob o comando de Guto Ferreira, buscou o empate e exigiu trabalho do sistema defensivo cearense.

O time goiano finalizou 13 vezes no total, sendo cinco no alvo, mas esbarrou em uma atuação segura do goleiro João Ricardo, que terminou o jogo com cinco defesas.

Situação final na tabela

Com o resultado, o Fortaleza encerra a participação na Série B na 4ª colocação, com 65 pontos. Contando este jogo, a equipe cearense fecha a sequência recente na competição com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já o Vila Nova estaciona nos 66 pontos e termina o campeonato no 3º lugar, com um retrospecto de uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos. Ambas as equipes fecham a temporada com a garantia matemática de terminar na faixa de acesso direto ou playoff.