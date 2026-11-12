De volta ao comando do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 12, e relembrou a experiência de trabalhar com Neymar no Santos. O treinador argentino esteve à frente do clube paulista entre agosto de 2025 e março de 2026.

Durante a sua coletiva de apresentação, o técnico argentino abordou o ambiente de pressão que enfrentou na Baixada Santista e a convivência com o camisa 10, que se preparava para o Mundial de 2026.

“Um Santos que estava numa situação complicada, como todo clube quando está lutando contra o rebaixamento, e com uma figura que sou grato ao futebol também, como o Neymar, que tinha o objetivo de ir à Copa do Mundo, que aconteceu agora nos Estados Unidos. Foi um momento difícil para mim, mas com muito aprendizado também”, afirmou Vojvoda.

O comandante também frisou o respeito pela agremiação paulista e destacou a importância de manter convicções metodológicas mesmo sob cenários de instabilidade. “Eu sou um treinador de processos e eu tenho minha relação com o Santos, um clube ao qual também sou grato por ter confiado em mim num momento difícil que foi em 2025”, completou.

O Fortaleza é o quinto colocado da Série B e, com quatro pontos de vantagem para o CRB a uma rodada do fim, já está garantido nos playoffs de acesso à elite.