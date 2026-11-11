A torcida do Vila Nova iniciou a mobilização de viagens rumo à capital cearense para acompanhar a partida decisiva contra o Fortaleza, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto decisivo está agendado para este sábado, 14, às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

O clube goiano chega à rodada final na terceira colocação, somando 66 pontos. Para garantir a promoção direta à primeira divisão sem necessidade de passar por etapas eliminatórias de playoffs, o time comandado precisa vencer a partida fora de casa e depender de um tropeço do Juventude diante do Botafogo, em Caxias do Sul.

Caso confirme a terceira colocação ao término dos 90 minutos, a equipe assegura vantagens estratégicas nas fases subsequentes da competição caso o acesso direto não se confirme nos critérios de desempate. A corrida por passagens aéreas e a organização de ônibus fretados movimentaram centenas de torcedores desde a confirmação do cenário de disputa. Grupos organizados e famílias programaram o deslocamento terrestre com antecedência para percorrer o trajeto entre Goiânia e Fortaleza.