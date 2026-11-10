O diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, elogiou publicamente o engajamento de conselheiros e torcedores na mobilização financeira para reforçar a premiação por um possível acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

A operação busca arrecadar um bicho de R$ 1 milhão para o elenco em caso de acesso, valor que seria somado ao que já foi combinado entre jogadores e diretoria. Eles já passaram de R$ 600 mil.

“É muito louvável a atitude deles. Desde lá de trás, nos momentos de maiores dificuldades, a gente sempre teve o apoio de todos”, afirmou o dirigente em entrevista coletiva no CT do clube. “Tudo que estão fazendo é de coração para o Vila Nova se fortalecer nesta reta decisiva. É um momento especial para todos nós que estamos vivendo isso”.

O Vila Nova é o terceiro colocado da Série B e pode conseguir acesso direto se ganhar do Fortaleza, neste sábado, 14, e o Juventude perder do Botafogo-SP. Caso isso não aconteça, teria que disputar os playoffs.

“O nosso objetivo está no jogo de sábado. Não queremos saber de nenhum outro jogo. Fazendo a nossa parte, no final dos 90 minutos a gente vai ver o que acontece”, completou.