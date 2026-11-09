O lateral direito Hayner, do Vila Nova, foi punido com dois jogos de suspensão pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão foi proferida nesta segunda-feira, 09, em razão de atitude antidesportiva direcionada aos torcedores adversários.

Como o lateral já cumpriu a suspensão automática referente ao cartão vermelho, resta pendente a aplicação da segunda partida imposta pelo tribunal. Com isso, Hayner fica fora do confronto contra o Fortaleza, marcado para o próximo sábado na Arena Castelão, pela 38ª e última rodada da Série B.

O episódio que motivou a denúncia ocorreu em 24 de outubro, durante a derrota da equipe goiana por 3 a 2 para o São Bernardo, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hayner recebeu cartão vermelho direto após fazer um gesto obsceno em direção à arquibancada rival no Estádio Primeiro de Maio.

O atleta foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê pena de uma a seis partidas de suspensão para condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

A diretoria do Vila Nova avalia internamente se entrará com pedido de recurso e efeito suspensivo para tentar liberar o jogador a tempo da partida decisiva.

O Vila Nova é o terceiro colocado da Série B com 66 pontos, a dois de uma vaga de promoção direta à elite.