Vila Nova e Juventude empataram por 2 a 2 neste sábado, 31, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileiro Série B. Em um duelo direto pelas primeiras posições da tabela, todos os gols e duas expulsões diretas aconteceram em um segundo tempo movimentado, mantendo os visitantes na liderança da competição.

Primeiro tempo de posse e gol anulado

O Vila Nova, comandado pelo técnico Guto Ferreira, terminou a partida com 59% de posse de bola e 18 finalizações totais, contra 12 do adversário.

Na primeira etapa, no entanto, o placar não saiu do zero. O momento de maior destaque ocorreu na reta final, aos 46 minutos, quando o time da casa teve um gol anulado. Aos 49 minutos, a revisão do VAR confirmou a anulação do lance.

Gols, expulsões e impacto do banco

A rede balançou na volta do intervalo. Aos 55 minutos, Janderson abriu o placar para o Vila Nova com assistência de Higor Luiz de Souza. A situação dos donos da casa pareceu se complicar aos 62 minutos, quando João Pedro Vieira recebeu cartão vermelho direto.

A vantagem numérica do Juventude, porém, durou apenas dez minutos, até Messias Rodrigues da Silva Júnior também ser expulso com vermelho direto aos 72 minutos.

As substituições do técnico Maurício Barbieri surtiram efeito imediato. Aos 76 minutos, Lucas Alves, que havia entrado pouco antes, empatou o jogo com assistência de Juan, outro jogador vindo do banco. O Vila Nova voltou a ficar à frente aos 83 minutos, com gol de Eduardo Dos Santos. Contudo, aos 86 minutos, Lucas Alves atuou como garçom e deu a assistência para Safira decretar o 2 a 2.

Exigidos durante a partida, os goleiros também trabalharam: Helton Leite fez sete defesas para o Vila Nova, enquanto Jandrei realizou cinco para o Juventude.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Juventude, que já estava com lugar na faixa de acesso (acesso direto ou playoff) matematicamente garantido antes deste jogo, segue na 1ª colocação com 65 pontos. Contando este empate, a equipe gaúcha soma duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos do campeonato. O Vila Nova, que era o 3º colocado, permanece na mesma posição, agora com 63 pontos, acumulando uma vitória, três empates e uma derrota em sua sequência recente na Série B.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta, 6, pelo Brasileiro Série B. O Vila Nova recebe o Criciúma, enquanto o Juventude visita o Cuiabá.