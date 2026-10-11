O Juventude e o São Bernardo protagonizaram um confronto equilibrado que terminou no empate por 2 a 2 neste domingo, 11, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Em uma partida marcada por uma virada dos visitantes e a recuperação dos donos da casa, o resultado válido pela 34ª rodada do Brasileiro Série B mantém a equipe gaúcha na segunda colocação da tabela, agora com 60 pontos. O São Bernardo, que chegou aos 46 pontos, ocupa o 11º lugar.
Vantagem gaúcha e empate nos acréscimos
O duelo começou com o Juventude mantendo ligeira vantagem na posse de bola, que fechou em 53%. A equipe mandante abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando sam rodrigo balançou as redes após assistência de Raí da Silva Pessanha.
O confronto seguiu disputado, com as duas equipes terminando o jogo com 16 faltas cometidas cada. Na reta final da primeira etapa, aos 45 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor do São Bernardo. Felipe Garcia foi para a cobrança aos 47 minutos e converteu, levando as equipes empatadas para o intervalo.
Virada paulista e a resposta do Juventude
O São Bernardo voltou para o segundo tempo e rapidamente conseguiu a virada. Aos 49 minutos, Lucas Fernandes marcou o segundo gol dos visitantes, aproveitando o passe de Felipe Garcia, que encerrou a partida com um gol e uma assistência.
Atrás no placar, o Juventude buscou a igualdade e encontrou o caminho aos 69 minutos. Raí da Silva Pessanha, que havia dado o passe para o primeiro gol, recebeu assistência de Marcos Paulo e marcou o segundo da equipe gaúcha, decretando o 2 a 2.
O equilíbrio se refletiu nas estatísticas ofensivas: cada time acertou quatro finalizações no gol, exigindo duas defesas do goleiro Jandrei, do Juventude, e duas de Alex Alves, do São Bernardo.
Próximos compromissos
Com o balanço de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, o Juventude volta a campo no próximo sábado, 17, para enfrentar o Ceará, pela Série B. Já o São Bernardo, que soma três vitórias, um empate e uma derrota em sequência recente, joga no domingo, 18, contra o Criciúma, também pela competição nacional.