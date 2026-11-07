Em duelo decisivo pela 37ª rodada do Brasileiro Série B, o Avaí conquistou uma vitória fundamental na tarde deste sábado, 7. Jogando no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, a equipe catarinense saiu atrás no placar, mas buscou a virada por 2 a 1 sobre o São Bernardo.
O resultado mantém o time na 17ª colocação, agora com 40 pontos, mantendo a disputa pela permanência viva para a última rodada.
Substituições mudam o cenário
O confronto apresentou o São Bernardo com ligeira vantagem na posse de bola (52%), mas foi o Avaí quem mais finalizou, somando 18 arremates contra 11 dos visitantes.
Apesar do volume ofensivo dos donos da casa, que exigiram sete defesas do goleiro Alex Alves, o placar só foi inaugurado na etapa final. Aos 71 minutos, Fabrício Daniel marcou para o São Bernardo após assistência de Pará.
Virada com dedo do técnico
A desvantagem não abateu a equipe comandada por Allan Aal. Aos 79 minutos, a sorte sorriu para o Avaí quando Pará, que havia dado o passe para o gol paulista, marcou contra o próprio patrimônio, igualando o marcador.
A virada se concretizou aos 85 minutos, em uma jogada construída por atletas que saíram do banco de reservas. Marcio Vitor, que entrou na vaga de Léo Gamalho aos 63 minutos, deu a assistência para Gaspar, que também entrou na mesma janela de substituições na vaga de Hyan, garantir o 2 a 1.
O São Bernardo, que cometeu 17 faltas no jogo, ainda recebeu três cartões amarelos na reta final.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Avaí chega a 40 pontos em 37 jogos, ocupando a 17ª posição na tabela de classificação. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição. Já o São Bernardo, que já estava com a permanência matematicamente garantida antes da partida, segue na 11ª colocação com 52 pontos, registrando o mesmo retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas.
O Avaí volta a campo no próximo sábado, 14, contra o América-MG. No mesmo dia, o São Bernardo recebe o Athletic-MG.