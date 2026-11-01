O Náutico garantiu sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 31, a equipe pernambucana recebeu o Avaí nos Aflitos, em Recife, e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 36ª rodada da competição. O resultado foi fundamental para os donos da casa, que chegaram aos 46 pontos e, restando dois jogos para o fim do torneio, asseguraram matematicamente que não têm mais chances de rebaixamento.

Gol no primeiro tempo define o confronto

O duelo começou com as duas equipes buscando o ataque, cenário refletido no equilíbrio da posse de bola, que terminou com 51% para o Náutico e 49% para o Avaí.

O lance que definiu a partida aconteceu aos 23 minutos da etapa inicial. Luan Sales deu a assistência para Benjamín Borasi, que balançou as redes e colocou o time mandante em vantagem.

Antes do intervalo, o jogo foi marcado por paralisações e cartões amarelos, com três advertências para cada lado nos primeiros 45 minutos, além de uma substituição precoce no Náutico, com Léo Índio entrando na vaga de Alberto Magno aos 7 minutos.

Avaí tenta reagir, mas esbarra na defesa

Na volta para o segundo tempo, o técnico Allan Aal promoveu três substituições no Avaí de uma só vez, colocando Léo Gamalho, Wallison e Gaspar para tentar reverter o placar.

O time visitante finalizou 15 vezes ao longo do jogo, sendo cinco no alvo, mas viu o goleiro Muriel trabalhar e registrar cinco defesas para segurar o resultado.

Do outro lado, o Náutico somou 16 finalizações totais, acertou sete no gol e exigiu seis defesas do goleiro Bruno Ferreira.

A etapa final seguiu disputada, com os técnicos utilizando suas substituições e a arbitragem distribuindo mais três cartões amarelos, encerrando o duelo com nove advertências no total (cinco para os mandantes e quatro para os visitantes), sem expulsões.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, o Náutico quebrou uma sequência negativa na competição — vinha de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos — e subiu para a 14ª colocação, agora com 46 pontos, livre do risco de queda. Já o Avaí, que sofreu sua segunda derrota consecutiva no torneio, permanece estacionado nos 37 pontos, ocupando o 17º lugar na tabela de classificação.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 7, pela penúltima rodada da Série B. O Náutico recebe o CRB, enquanto o Avaí joga em casa contra o São Bernardo.