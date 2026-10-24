O Botafogo-SP foi até o Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e venceu o Avaí por 2 a 0 na tarde deste sábado, 24, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileiro Série B. O resultado garante matematicamente a permanência da equipe paulista na competição, livre do rebaixamento com três jogos de antecedência. O time catarinense, por sua vez, segue estacionado na 17ª colocação.
Eficiência paulista contra volume catarinense
O confronto opôs duas propostas distintas. O Avaí, comandado por Allan Aal em um 4-2-3-1, teve o controle da posse de bola (58%) e acumulou 26 finalizações ao longo da partida, além de 14 escanteios. No entanto, o Botafogo-SP de Cláudio Tencati, postado em um 5-4-1, apostou na precisão. Com apenas seis finalizações no jogo inteiro, os visitantes abriram o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Morelli balançou as redes após assistência de Patrick Brey.
Vantagem ampliada e controle
Na volta para a segunda etapa, o Avaí tentou reagir com substituições, mas o Botafogo-SP voltou a castigar cedo. Aos 54 minutos, Patrick Brey apareceu novamente como garçom e deu o passe para Leandro Maciel marcar o segundo gol. Mesmo com oito finalizações no alvo durante os 90 minutos, os donos da casa não conseguiram furar o bloqueio adversário e amargaram a derrota em seus domínios.
Situação na tabela e próximos jogos
Com a vitória, o Botafogo-SP chega a 47 pontos, assume o 11º lugar e confirma sua permanência na Série B. A equipe vive grande fase, somando quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato, contando este. Já o Avaí permanece com 37 pontos na 17ª posição, com um retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição.
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31, pela Série B. O Avaí viaja para enfrentar o Náutico, enquanto o Botafogo-SP recebe o Sport.