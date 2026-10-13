O Botafogo-SP venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 12, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com maior volume ofensivo e controle da posse de bola, a equipe paulista garantiu os três pontos graças a um gol de Hygor, conquistando um resultado importante na disputa da parte inferior da tabela de classificação.
Controle mandante
Atuando em casa sob o comando do técnico Cláudio Tencati e postado em um 3-4-3, o Botafogo-SP adotou uma postura propositiva. A equipe terminou a partida com 52% de posse de bola e mais que o dobro de finalizações do adversário (15 a 7). Apesar do volume ofensivo, que exigiu três defesas do goleiro Richard ao longo do confronto, o primeiro tempo terminou com o placar zerado. A única movimentação de destaque na etapa inicial foi o cartão amarelo recebido por Morelli, aos 44 minutos.
Hygor garante a vitória
Na etapa final, o técnico Daniel Paulista tentou ajustar o Ceará com substituições, mas foi o Botafogo-SP que encontrou o caminho do gol. Aos 74 minutos, Hygor balançou as redes e abriu o placar para os donos da casa. Pouco depois de marcar, aos 83 minutos, o atacante foi substituído por Arthur Caíke. O Ceará, que finalizou apenas duas vezes na direção do gol durante todo o jogo e recebeu cartões amarelos com Luiz Otávio e João Gabriel Santos Batista, viu o goleiro Victor Souza trabalhar em duas oportunidades para assegurar o triunfo paulista até o apito final.
Tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Botafogo-SP, que tinha 38 pontos antes do jogo, chega a 41 pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela, somando duas vitórias em seus últimos cinco compromissos. O Ceará, que iniciou a partida com 42 pontos, permanece com a mesma pontuação, na 14ª posição.
As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pela Série B. O Ceará recebe o Juventude no sábado, 17. Já o Botafogo-SP visita o CRB no domingo, 18.