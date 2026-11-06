Com a permanência matematicamente garantida e sem pressão, o Botafogo-SP dominou o Londrina e venceu por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, 5, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto onde as duas equipes já entraram em campo com suas situações definidas na tabela, os donos da casa impuseram seu ritmo desde o início e construíram o placar com tranquilidade, refletindo a boa sequência na reta final da competição.
Vantagem construída cedo
Atuando diante de sua torcida e com maior posse de bola, o Botafogo-SP controlou as ações ofensivas no primeiro tempo. A superioridade se transformou em vantagem aos 18 minutos, quando Jonathan abriu o placar após receber assistência de Morelli. O Londrina, com o rebaixamento matemático já confirmado antes do jogo, encontrou dificuldades para criar chances. Antes do intervalo, aos 44 minutos, a parceria ofensiva dos mandantes voltou a funcionar: Morelli deu seu segundo passe para gol no jogo, desta vez servindo Hygor, que ampliou o marcador.
Goleada confirmada na etapa final
A eficiência ofensiva do Botafogo-SP voltou a aparecer logo no início do segundo tempo. Aos 49 minutos, Wesley Santos marcou o terceiro gol, encaminhando a goleada. O técnico Cláudio Tencati aproveitou a vantagem para rodar o elenco, promovendo substituições ao longo da etapa. Mesmo com as mudanças, o time paulista continuou superior nas estatísticas, terminando a partida com 16 finalizações contra oito do adversário. O Londrina não acertou o alvo nenhuma vez, terminando o jogo sem exigir defesas do goleiro Jordan. Do outro lado, o Botafogo-SP obrigou Mauricio Kozlinski a fazer três defesas. Aos 71 minutos, Gabriel de Souza Inocencio balançou as redes e deu números finais ao confronto.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Botafogo-SP chega a 51 pontos e ocupa a 11ª colocação no campeonato. A equipe paulista vive ótima fase e, contando este jogo, soma quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas da Série B. Por outro lado, o Londrina segue na 18ª posição, com 32 pontos, e acumula três derrotas, um empate e apenas uma vitória em sua sequência recente de cinco jogos no torneio.
As duas equipes voltam a campo no sábado, dia 1, pela última rodada da competição. O Botafogo-SP visita o Juventude, enquanto o Londrina recebe o Náutico.