O Botafogo-SP e o Sport ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste sábado, 31, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa saíram na frente com Hygor, mas viram a equipe pernambucana igualar o marcador logo em seguida com Pedro Henrique Perotti.

Com o resultado, o time paulista amplia sua sequência invicta na competição, enquanto os visitantes somam um ponto na tabela de classificação.

Gols concentrados na reta final da primeira etapa

Apoiado em uma formação 5-4-1 sob o comando de Cláudio Tencati, o Botafogo-SP conseguiu balançar as redes aos 39 minutos do primeiro tempo. Após assistência de Gabriel de Souza Inocencio, Hygor superou o goleiro Thiago Couto para inaugurar o marcador.

No entanto, a vantagem durou pouco. Já nos acréscimos, aos 46 minutos da etapa inicial, Pedro Henrique Perotti marcou para o Sport, comandado pelo técnico Soso, definindo o placar que permaneceria inalterado até o apito final.

Volume de jogo e estatísticas

Os números da partida refletem cenários distintos para as duas equipes. O Botafogo-SP teve 54% de posse de bola e cobrou 11 escanteios contra nenhum do adversário. O time paulista finalizou 18 vezes, mas acertou o alvo em apenas uma oportunidade — justamente a do gol.

Por outro lado, o Sport arriscou 11 finalizações e mandou quatro delas na direção da meta, exigindo que o goleiro Victor Souza trabalhasse com três defesas ao longo do confronto.

Situação na tabela e próximos compromissos

O empate mantém o Botafogo-SP em uma fase positiva. Contando este jogo, são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos pela Série B. A equipe chega aos 48 pontos, na 12ª colocação, já com a permanência matematicamente garantida na divisão antes mesmo desta rodada. O Sport, por sua vez, vai a 55 pontos e ocupa o 7º lugar na tabela.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira, 6, pela competição nacional. O Botafogo-SP recebe o Londrina, enquanto o Sport visita o Operário-PR. Na sequência, no dia 14, os paulistas encaram o Juventude fora de casa, e os pernambucanos jogam em casa contra o Goiás.