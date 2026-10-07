O Sport venceu o São Bernardo por 2 a 1 na noite desta terça-feira, 6, na Ilha do Retiro, em Recife, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em uma partida onde os visitantes tiveram maior posse de bola e volume de finalizações, a equipe rubro-negra garantiu o triunfo com um gol de Patrick de Paula aos 86 minutos, chegando aos 50 pontos na tabela de classificação.

Vantagem inicial do mandante

O time comandado pelo técnico Mariano Soso, que entrou em campo no esquema 4-2-3-1, conseguiu abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Neto Pessoa balançou as redes após receber assistência de Chrystian Barletta.

A etapa inicial terminou com a vantagem do Sport e registrou três cartões amarelos para os donos da casa, incluindo uma advertência para o próprio treinador aos 10 minutos, além de Barletta e Raí Lopes. O São Bernardo não recebeu nenhum cartão no primeiro tempo.

Empate paulista e definição na reta final

Na volta do intervalo, o São Bernardo, armado por Vinícius Bergantin em um 3-4-3, respondeu rapidamente. Aos 46 minutos, Pedro Gabriel deixou tudo igual no placar, contando com passe de Lucas Eduardo.

A equipe paulista terminou o jogo com 55% de posse de bola e 21 finalizações no total, contra 19 do Sport. O goleiro rubro-negro Thiago Couto fez três defesas na partida, mesmo número registrado por Alex Alves, arqueiro do São Bernardo.

Apesar do maior volume ofensivo dos visitantes, que cobraram oito escanteios contra cinco do Sport, os donos da casa encontraram o caminho da vitória. Aos 86 minutos, Patrick de Paula marcou o segundo gol do Sport, definindo o placar de 2 a 1.

Logo após o gol, aos 87 minutos, o volante recebeu o único cartão amarelo da equipe pernambucana no segundo tempo. Pelo lado do São Bernardo, foram quatro amarelos na etapa complementar, recebidos por Fabrício Daniel, Hugo Sanches, Jemerson e Luiz Gustavo.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Sport, que vinha de um retrospecto de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos e ocupava a 9ª colocação antes da rodada, chega aos 50 pontos na tabela de classificação.

Já o São Bernardo, que era o 11º colocado e somava três vitórias, um empate e uma derrota em sua sequência recente, permanece com 45 pontos.

As duas equipes voltam a campo no domingo, 11. O Sport visita o Atlético-GO, enquanto o São Bernardo joga fora de casa contra o Juventude.