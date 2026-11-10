O atacante Tonny Sanabria entrou na reta final de recuperação física no Internacional e trabalha para voltar a ficar à disposição da comissão técnica comandada por Eduardo Baptista. O atleta paraguaio aprimora a condição física nas atividades realizadas no CT Parque Gigante durante o período de treinos da Data Fifa de novembro.

O centroavante estava afastado dos gramados desde o início de outubro, quando sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda após defender a seleção paraguaia. Conforme apuração do ge, o jogador cumpre a etapa de retreinamento para ser relacionado contra o Vasco, em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de reaparecer como alternativa para o setor ofensivo na reta final da temporada, o retorno coloca Sanabria diante de um incômodo desafio pessoal. O atacante não marca um gol em partidas oficiais desde 7 de dezembro, ocasião em que atuava pela Cremonese contra o Lecce, pelo Campeonato Italiano. Desde a chegada a Porto Alegre, em agosto, o atleta participou de seis partidas e ainda não balançou as redes.