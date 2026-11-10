O Figueirense estuda o lançamento de uma campanha de arrecadação financeira via Pix direcionada à sua torcida. A iniciativa surge como alternativa para amenizar as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube catarinense, que convive com salários atrasados e busca alternativas para manter suas operações cotidianas. A proposta está em fase de avaliação e deverá passar por uma reunião decisiva entre a diretoria e o departamento de marketing alvinegro.

A grave situação financeira foi detalhada recentemente por dirigentes do clube. O Figueirense possui despesas mensais estimadas em R$ 1,5 milhão — montante que abrange folhas salariais de atletas e funcionários, além de custos com alimentação, logística e manutenção de infraestrutura. Para honrar esses compromissos, o clube necessita de um aporte líquido de aproximadamente R$ 1 milhão por mês.

Embora o programa de sócios-torcedores arrecade cerca de R$ 500 mil mensais, a totalidade dessa receita não é revertida para o caixa do futebol. Os recursos são destinados integralmente à amortização de juros da dívida com a Clave, empresa que realizou um aporte de cerca de R$ 27 milhões no final de 2023.

Atualmente, a credora cobra aproximadamente R$ 43 milhões para um acordo, valor contestado pela diretoria, que avalia a possibilidade de judicializar a questão enquanto o contrato permanece vigente.

Frustração com a SAF e pressão em campo

O cenário econômico agravou-se nas últimas semanas com a desistência oficial da PanSports em adquirir a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube. A proposta do grupo havia sido aprovada pelo Conselho Deliberativo em junho, mas o negócio não avançou após o descumprimento de compromissos assumidos pelos investidores, oficializando a saída em outubro. Desde então, o clube segue no mercado em busca de um novo parceiro estratégico.

Enquanto busca soluções definitivas na esfera administrativa, o Figueirense tenta focar na reta final da temporada dentro de campo. Após ser derrotado por 1 a 0 pelo Marcílio Dias no jogo de ida da semifinal da Copa Santa Catarina, a equipe precisa reverter a desvantagem no próximo sábado, 14, às 15h, no Estádio Orlando Scarpelli, para manter viva a chance de conquistar uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

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Esta não será a primeira vez que o clube recorrerá à solidariedade de sua torcida em momentos de aperto financeiro. Em 2023, durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro promoveu a campanha “Juntos pelo Figueira”, arrecadando doações via Pix para auxiliar nos custos do departamento de futebol profissional.