A 4ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou o São Paulo a pagar R$ 992.669,45 ao zagueiro Ruan Tressoldi, que atualmente defende o Atlético Mineiro.
O jogador movia um processo contra a equipe paulista exigindo o pagamento de R$ 14 milhões sob a alegação de negligência médica durante sua passagem pelo clube no primeiro semestre de 2025, mas teve a maior parte de suas solicitações negada.
O montante estipulado na condenação é composto por R$ 540 mil referentes a três meses de direitos de imagem atrasados, R$ 18,2 mil para o ressarcimento de despesas médicas e R$ 100 mil a título de indenização por danos morais, além do acréscimo de juros e correção monetária. O pedido de justiça gratuita feito pela defesa do atleta foi indeferido pelo tribunal, uma vez que a decisão considerou a remuneração atual do jogador, fixada em R$ 270 mil mensais.
Nos autos do processo, a defesa de Tressoldi argumentou que o zagueiro foi submetido a atuar lesionado após relatar dores no joelho em um clássico contra o Palmeiras, disputado no dia 11 de maio de 2025. O atleta relatou ter passado por procedimentos de infiltração e tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP) — método que era classificado como experimental pelo Conselho de Medicina.
Em sua defesa, o São Paulo argumentou que o defensor já apresentava alterações na articulação do joelho no momento de sua contratação, quadro que teria sido comprovado pelos exames admissionais do departamento médico.
O clube sustentou que o problema possuía origem degenerativa, não sendo decorrente de um trauma específico sofrido em campo. Após a passagem conturbada pela equipe do Morumbis, Ruan transferiu-se para o Atlético-MG no ano passado.