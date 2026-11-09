O Corinthians voltou a enfrentar problemas de fluxo de caixa e não realizou o pagamento dos salários em regime CLT dos jogadores e da comissão técnica referentes a outubro. Segundo apuração do Uol, o prazo legal para a realização dos depósitos venceu no quinto dia útil de novembro sem a devida quitação.

O atraso salarial aprofunda o passivo recente da diretoria com os profissionais do departamento de futebol. Parte relevante do elenco profissional está com três meses de direitos de imagem em aberto, além de premiações e bonificações pendentes acordadas ao longo da temporada. Com isso, a dívida total consolidada do clube com o grupo ultrapassa a marca de R$ 50 milhões.

A cúpula alvinegra ainda não definiu um cronograma formal para a regularização dos valores e condiciona os repasses à entrada de receitas extraordinárias. A gestão conduzida pelo presidente Osmar Stabile mantém conversas sobre um memorando de entendimentos com a empresa Fever para a operação da bilheteria da Neo Química Arena e do programa Fiel Torcedor, aporte avaliado internamente como essencial para restabelecer o equilíbrio das contas.

O descompasso de caixa se soma a outros entraves administrativos. A instituição convive com três sanções de transfer ban, que totalizam cerca de R$ 33 milhões em cobranças, além de ter encerrado o primeiro semestre com déficit registrado de R$ 246 milhões.

A turbulência financeira também se reflete no desempenho esportivo. No Campeonato Brasileiro, restando quatro rodadas para o encerramento do torneio, o clube ocupa a 17ª posição, com 37 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.