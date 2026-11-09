A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu as punições ao Athletico Paranaense e ao atacante Kevin Viveros em decorrência de episódios ocorridos no confronto diante do Vasco, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube foi apenado com multa financeira de R$ 10 mil devido a gestos racistas praticados por um torcedor na arquibancada, enquanto o atleta recebeu dois jogos de suspensão por um pisão no lateral-esquerdo Cuiabano.

Na avaliação da denúncia por ato discriminatório (artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva), os auditores levaram em consideração a ágil identificação do infrator por parte da diretoria atleticana, a abertura de investigação interna e o histórico recente de campanhas antirracismo promovidas pela instituição. Como complemento da decisão, a comissão estabeleceu que o Athletico deverá oficializar ao tribunal o resultado final das apurações do caso.

No tocante ao julgamento de Kevin Viveros, a comissão optou pela desclassificação da denúncia original por agressão física (artigo 254-A, que previa suspensão de 4 a 12 partidas) para o enquadramento em ato desleal ou hostil (artigo 250).

Expulso diretamente pelo árbitro Ramon Abatti Abel aos 30 minutos do segundo tempo por atingir o adversário com a sola da chuteira com a bola fora de disputa, o atacante acabou punido por dois jogos por maioria dos votos — superando o entendimento do presidente da comissão, que votou pela aplicação de cinco partidas de gancho.

A sanção deixará Viveros fora das partidas contra Flamengo e Remo, permitindo o seu retorno na reta final do torneio, diante de Mirassol e São Paulo. Além da pena desportiva imposta pelo tribunal, a diretoria do Athletico aplicou uma advertência e multa interna ao atleta como medida disciplinar. Cabe recurso das decisões proferidas ao Pleno do STJD.