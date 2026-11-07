O técnico Odair Hellmann aproveitará o período de quase duas semanas sem jogos durante a Data Fifa para definir quem será o goleiro titular do Athletico-PR nas quatro rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de uma nova alteração na meta rubro-negra ganhou força após as oscilações apresentadas por Mycael, de 22 anos, na derrota de virada para o Vasco na Ligga Arena, partida na qual o jovem arqueiro foi alvo de cobranças e vaias das arquibancadas.

Avaliação técnica e gestão de confiança

Em entrevista coletiva, Odair confirmou que o rendimento da posição será reavaliado detalhadamente pela comissão técnica nos treinamentos antes do retorno do calendário:

“A gente vai analisar, como fez até agora, vamos analisar não especificamente só o Mycael, mas também a posição de goleiro. Se a decisão for técnica em trocar, ela será feita. E se não for técnica, se a gente achar nesse tempo de trabalho que a gente tem que continuar e tem que dar confiança e moral, a gente vai fazer também e assumir a responsabilidade disso. A responsabilidade é minha”, declarou o comandante.

Apesar de abrir espaço para uma alteração, o treinador fez questão de ponderar o momento de oscilação do jovem atleta formado no CT do Caju:

“Faço questão de lembrar: o Mycael é um jovem e se pede muita oportunidade para jovens. A gente oportuniza jovens, mas tem momento que eles podem dar uma oscilada, e é natural. Há momentos de você dar confiança, e há momentos de se tomar uma decisão de troca”, completou.

Histórico de revezamento e briga por vaga na Libertadores

Caso opte por sacar Mycael dos onze iniciais, Odair promoverá a segunda troca no setor nesta temporada, recolocando o experiente Santos na equipe principal. O camisa 1 havia perdido o posto em setembro, após falhas consecutivas em confrontos da Copa do Brasil e da Série A. A disputa entre os dois arqueiros já havia marcado o ano anterior, quando Mycael abriu a temporada como titular e Santos assumiu a função a partir da 18ª rodada da Série B até a confirmação do acesso.

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Atualmente na quinta colocação do Brasileirão, com 54 pontos, o Athletico tem quatro compromissos para carimbar o retorno à Copa Libertadores em 2027. O próximo desafio do Furacão será no dia 18 de novembro, às 20h30, diante do Flamengo, no Maracanã, pela 35ª rodada da competição nacional, seguido por duelos contra Remo, Mirassol e São Paulo.