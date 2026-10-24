O Vitória e o Athletico-PR empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado, 24, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar com um gol contra de Jamerson, mas Renato Kayzer garantiu a igualdade para os donos da casa. O resultado mantém a equipe paranaense na parte de cima da classificação, enquanto o time baiano soma um ponto em sua campanha no meio da tabela.

Gols rápidos e goleiro em destaque

O Vitória começou a partida impondo seu ritmo e terminou o jogo com 60% de posse de bola e 11 finalizações. Logo aos 13 minutos, Renato Kayzer arrematou de fora da área e obrigou o goleiro Mycael a fazer uma grande defesa. Apesar do volume ofensivo dos donos da casa, foi o Athletico-PR quem abriu o placar aos 23 minutos. Sem registrar nenhuma finalização no gol durante toda a partida, o Furacão contou com um gol contra de Jamerson. O lance passou por análise do VAR e foi confirmado pela arbitragem.

A resposta do time comandado por Jair Ventura foi imediata. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Viveros deu uma casquinha na bola e Renato Kayzer, com assistência de Emanuel Brítez, conseguiu a finalização para empatar o duelo. Antes do intervalo, o Vitória seguiu pressionando e Matheuzinho chutou de fora da área, parando em mais uma defesa de Mycael, que encerrou a partida com três intervenções decisivas.

Pressão baiana e expulsão nos acréscimos

No segundo tempo, o cenário se manteve com o Vitória retendo mais a bola. O Athletico-PR, sob o comando de Odair Hellmann, tentou responder em arremates de fora da área com Esquivel e Luiz Gustavo, mas os chutes não exigiram defesas do goleiro Lucas Arcanjo. A equipe baiana seguiu buscando espaços, e Leozinho chegou a fazer boa jogada, mas foi travado na hora do chute.

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A reta final do confronto foi marcada por substituições e tensão. O jogo, que registrou 19 faltas cometidas pelo Athletico-PR e 11 pelo Vitória, teve seu momento mais drástico nos acréscimos. Aos 50 minutos da etapa final, Marinho recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos nos instantes derradeiros.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Athletico-PR chega a 54 pontos e ocupa a 4ª colocação no campeonato. Contando este jogo, o balanço recente do Furacão na Série A é de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Já o Vitória, que tinha 37 pontos antes do apito inicial, vai a 38 e fica na 13ª posição, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência mais recente na competição.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 29, pelo Brasileiro Série A. O Vitória viaja para enfrentar o Coritiba, enquanto o Athletico-PR vai a Porto Alegre para medir forças contra o Grêmio.