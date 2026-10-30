O Grêmio usou a força das bolas paradas e a segurança de seu goleiro para vencer o Athletico-PR por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 29, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, os donos da casa suportaram a maior posse de bola do adversário e foram letais no ataque. O resultado não apenas tira a equipe gaúcha da zona de rebaixamento, como também empurra o rival Internacional para o Z-4.
Eficiência nas bolas paradas
O confronto começou com o Grêmio assustando logo aos 2 minutos, quando Wallace cabeceou na trave após cobrança de escanteio de Marlon. Apesar do susto inicial, o Athletico-PR passou a controlar a posse da bola — terminando o jogo com 69% —, mas encontrou um Weverton inspirado, que fechou a partida com quatro defesas. Aos 13 minutos, o goleiro gremista operou um milagre em finalização de Viveros. Do outro lado, Mycael também trabalhou bem ao espalmar um chute forte de Amuzu aos 16 minutos.
A partida era picada, com muitas faltas e cartões amarelos. Aos 39 minutos, a bola parada fez a diferença a favor dos donos da casa: Marlon cobrou falta com curva, a bola passou por todos na área, enganou Mycael e morreu no fundo das redes, abrindo o placar na capital gaúcha.
Vantagem ampliada e pressão contida
Na volta para o segundo tempo, o Athletico-PR tentou pressionar e quase empatou no primeiro lance com Viveros, que chutou rente à trave direita. No entanto, a eficiência gremista voltou a punir os visitantes. Aos 52 minutos, Marlon cobrou escanteio aberto, Balbuena cabeceou em cima de Aguirre e, no rebote, o próprio zagueiro paraguaio escorou para marcar o segundo gol.
Com a desvantagem, o Furacão rondou a área adversária, mas esbarrou novamente em Weverton, que fez defesas espetaculares em sequência aos 60 e 61 minutos, em finalizações de João Cruz e Aguirre. O Grêmio se fechou, apostou nos chutões para afastar o perigo quando recuperava a posse e garantiu o placar até o apito final.
Com a vitória, o Grêmio chega a duas vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato e salta para a 15ª colocação, com 37 pontos. Já o Athletico-PR, que venceu apenas um dos últimos cinco compromissos na competição, cai para o 5º lugar, estacionado nos 54 pontos. O Tricolor gaúcho volta a campo no próximo domingo, 1, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. O Furacão joga na quarta-feira, 4, diante do Vasco, pelo Brasileirão, mesmo dia em que o Grêmio visita o Flamengo, também pela Série A — duelo em que não terá o atacante Carlos Vinícius, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.