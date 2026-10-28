De olho no planejamento para a temporada de 2027, o Vasco da Gama monitora a situação do atacante Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio. Com o contrato se encerrando no fim deste anos, a diretoria cruz-maltina avalia alternativas no mercado e enxerga no jogador uma oportunidade.

Segundo a ESPN, o clube carioca procurou o staff do atacante, para entender as bases salariais e um suposto interesse no projeto. O acordo seria de três anos, com mais um opcional, o que agradou Carlos Vinicius.

A diretoria do clube carioca acompanha os desdobramentos de perto com o objetivo de viabilizar a chegada do centroavante sem a necessidade de compensação financeira por direitos econômicos após o fim de seu compromisso profissional.

O Vasco espera dezembro, por conta do momento vivido pelo Tricolor Gaúcho no campeonato. O clube briga contra o rebaixamento. Nesta temporada, Carlos Vinícius é o artilheiro do Grêmio na temporada com 21 gols e distribuiu duas assistências.