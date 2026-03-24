O Grêmio barrou a tentativa do Vitória de repatriar o zagueiro Wagner Leonardo por empréstimo. A decisão, confirmada nesta terça-feira, 24, partiu do técnico Luís Castro, que vetou a liberação do atleta para garantir a profundidade do elenco gaúcho nas competições do ano.

Decisão técnica e contratual

Apesar de Wagner Leonardo ter perdido a titularidade absoluta recentemente, a comissão técnica o considera peça fundamental para a rotação da equipe. De acordo com informações do portal ge, o clube gaúcho optou por manter o jogador, que possui contrato vigente até 31 de dezembro de 2028.

O Grêmio realizou um investimento considerável no defensor em 2025, desembolsando cerca de US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 26 milhões) para sua contratação. A diretoria entende que o atleta é um ativo importante, especialmente pela sequência de jogos prevista para a temporada.

Detalhes da proposta do Vitória

O Rubro-negro Baiano formalizou uma oferta de empréstimo em que se comprometia a assumir 50% dos vencimentos mensais do zagueiro. A negociação também previa o abatimento de dívidas que o Grêmio ainda possui com o Vitória referentes à compra do próprio atleta no ano anterior.

O clube de Salvador buscava reforçar seu sistema defensivo com um nome de confiança da torcida. Wagner Leonardo tem forte identificação e foi capitão no Barradão, onde acumulou os seguintes números:

Jogos pelo Vitória: 97 partidas

97 partidas Gols marcados: 11 gols

11 gols Títulos: Campeão da Série B (2023) e capitão da equipe em 2024

Mesmo com o interesse do jogador em atuar com mais regularidade, a diretoria gremista segue o planejamento estratégico da comissão técnica, mantendo o zagueiro como opção imediata no banco de reservas para o decorrer de 2026.