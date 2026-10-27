O ex-volante Émerson Leal morreu nesta terça-feira, 27, aos 46 anos, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Revelado pelas categorias de base do Grêmio e integrante do elenco campeão da Copa do Brasil de 2001, o ex-atleta estava internado em estado grave na UTI do Hospital São Camilo desde o último dia 20 de outubro, após sofrer um infarto durante uma partida de futebol com amigos.

Internação e primeiros socorros

No dia 20, Émerson atuava em um jogo recreativo havia cerca de 20 minutos quando passou mal. Ele recebeu os primeiros socorros no local por parte de um médico que participava da partida, com manobras de massagem cardíaca até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Encaminhado à unidade hospitalar, permaneceu internado sob cuidados intensivos ao longo da última semana. Dias antes, no sábado anterior, o ex-jogador já havia relatado dores no peito após uma atividade esportiva.

Passagem pelo Grêmio e trajetória profissional

Natural de Esteio, Émerson foi promovido ao elenco principal do Grêmio em 1999. Ao todo, disputou 108 partidas e marcou cinco gols com a camisa tricolor, período em que participou da conquista nacional em 2001.

A trajetória do meio-campista também foi marcada por interrupções clínicas. No final de 2004, após retornar de empréstimo ao Sport, exames do departamento médico gremista detectaram alterações cardíacas, o que motivou seu afastamento preventivo dos gramados. Liberado em 2007, retomou a carreira profissional defendendo o Juventude e somou passagens por clubes como Novo Hamburgo, Madureira, América-RN, Canoas e Novo Horizonte até encerrar as atividades esportivas.