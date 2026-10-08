O auxiliar técnico do Grêmio, Alexandre Mendes, foi preso de forma preventiva no início da tarde desta quinta-feira, 8, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O profissional foi detido no momento em que desembarcava junto com a delegação gremista após a viagem a Belém, onde a equipe empatou em 1 a 1 com o Remo pelo Campeonato Brasileiro.

A prisão preventiva decorre de uma acusação de descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas à sua ex-companheira, com quem manteve um relacionamento de seis anos. A ordem de proteção está em vigor desde 5 de março de 2026.

Segundo apurações preliminares, a suposta violação teria ocorrido durante a edição deste ano da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, realizada em Esteio. Mendes teria frequentado o mesmo espaço público que a ex-companheira, embora relatos indiquem que não houve contato direto entre os dois.

Entenda o histórico do caso

O desentendimento judicial entre o profissional e a ex-companheira teve início em agosto de 2024, no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central de Porto Alegre, cerca de duas semanas após o término do casal. Na ocasião, a mulher registrou um boletim de ocorrência relatando agressões físicas.

Em setembro daquele ano, a 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) concluiu o inquérito policial sem o indiciamento do profissional por falta de elementos suficientes, o que levou ao arquivamento provisório das medidas protetivas iniciais.

No entanto, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entendeu que havia provas de violência psicológica. O MPRS apontou que o auxiliar constrangia, humilhava e manipulava a mulher e ofereceu uma denúncia formal. Mendes tornou-se réu no processo penal, que atualmente segue em fase de instrução criminal, com produção de provas testemunhais e sem decisão condenatória ou absolutória proferida. Paralelamente, corre na Justiça uma ação cível para reconhecimento e dissolução da união estável.

Publicidade Continua após a publicidade

O que diz a defesa

O advogado Tapir Rocha Neto, que representa Alexandre Mendes, sustenta que não houve infração à determinação judicial e afirma que buscará a revogação da prisão preventiva. “O motivo que ensejou a prisão foi o fato de o Alexandre ter comparecido na Expointer, evento público que ocorreu em setembro, sem ter qualquer conhecimento de que ela estaria lá. Inclusive, sequer houve contato entre ambos, nem físico nem eletrônico, na ocasião. Isso será esclarecido às autoridades e acreditamos que o esclarecimento ensejará na revogação de sua prisão”, declarou a defesa.

Manifestação do Clube

Em nota oficial divulgada ainda na tarde de quinta-feira, o Grêmio informou que acompanha o caso com cautela.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que acompanha com atenção os desdobramentos do caso que envolve o profissional Alexandre Mendes, após as informações divulgadas na tarde desta quinta-feira (8). O Clube monitora a apuração dos fatos, de natureza estritamente pessoal, pelas autoridades competentes e irá se manifestar assim que reunir todos os elementos relativos ao processo.”