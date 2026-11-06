A derrota acachapante por 6 a 1 para o Palmeiras, sofrida na noite da última quinta-feira, 5, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu duras críticas ao elenco do Remo. Presente nas arquibancadas do estádio palmeirense com a camisa do clube mandante, o ex-zagueiro Henrique Moura — que defendeu as cores do Leão entre 2015 e 2017 — gravou um vídeo detonando a postura e o condicionamento físico dos comandados azulinos no pior revés da Série A de 2026.
Críticas ao peso corporal e desabafo no estádio
Aos 35 anos e aposentado do futebol profissional há três temporadas, Henrique afirmou que o time de 2016, quando o Remo disputava a Série C nacional, apresentaria competitividade superior à equipe atual:
“Não dou conta. 6 a 1. Eu estou indo embora. Nosso time de 2016 no Remo não era tão ruim quanto esses caras. Que time ruim. Desde que saí do Remo, eu não tinha visto um jogo pessoalmente.”
O ex-defensor concentrou os ataques no condicionamento físico dos atletas paraenses, sustentando que sua forma física atual, mesmo fora de atividade, supera a de peças do plantel:
“Estou três anos sem jogar bola, mas a minha bunda está menor que quatro caras desses do Remo. Que time ruim! Uns caras gordos, bundudos. No futebol, estando bem fisicamente, já é 50%. Eu falo isso, pois eu venho em todos os jogos do Palmeiras. Nunca vi atropelar tão fácil quanto esse time aí. Já vi o Palmeiras pegar time ruim e sofrer para ganhar. Estou indo embora de raiva. Que vergonha. Time horroroso.”
Histórico do ex-atleta em Belém
Henrique atuou pelo Remo durante três temporadas consecutivas. Em 2015, fez parte da campanha do acesso da Série D para a Série C do Brasileirão. O ex-atleta permaneceu no Baenão em 2016 e 2017 na terceira divisão nacional, antes de rodar por outros clubes e encerrar a carreira.