Em um duelo direto e tenso na luta contra o rebaixamento, Remo e Grêmio empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (07), no Mangueirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Walter Kannemann abriu o placar para os visitantes nos acréscimos do primeiro tempo, mas David Braga, saindo do banco de reservas, garantiu a igualdade na reta final da partida. O placar reflete o equilíbrio de um jogo onde os donos da casa dominaram a posse de bola, mas esbarraram na forte marcação gaúcha e nos contra-ataques perigosos.

Pressão mandante e golpe gaúcho

O confronto começou com o Remo, empurrado por sua torcida, tentando ditar o ritmo. A equipe paraense terminou a partida com 62% de posse de bola e 23 finalizações totais, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Grêmio na primeira etapa. A melhor chance inicial dos donos da casa veio apenas aos 47 minutos do primeiro tempo, quando Pikachu cobrou escanteio e Picco cabeceou para boa defesa do goleiro Weverton. A resposta gremista, no entanto, foi letal. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio da esquerda e um desvio de Marcelo Rangel, a bola ficou viva na área e o zagueiro Kannemann apareceu de carrinho para escorar e abrir o placar.

Goleiros em destaque nos contra-ataques

Precisando do resultado para respirar na competição, o Remo se lançou ao ataque no segundo tempo. Aos 13 minutos da etapa final, Galeano soltou uma bomba de primeira e exigiu defesa de Weverton no reflexo. Mais tarde, Vitor Bueno também parou no goleiro gremista em cobrança de falta. Com os mandantes adiantados, o Grêmio passou a explorar os espaços deixados. Foi então que o goleiro Marcelo Rangel apareceu para manter o Remo vivo. Aos 31 minutos, em rápido contra-ataque, Tetê finalizou no canto direito e Rangel fez linda defesa. Quatro minutos depois, o dinamarquês Braithwaite, que havia entrado na vaga de Carlos Vinícius, bateu colocado e parou em mais uma intervenção do camisa 1 remista.

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Alívio no fim e trave salvadora

As alterações do técnico Thiago Carpini surtiram efeito na reta final. Aos 43 minutos, Patrick, que havia acabado de entrar, cruzou da esquerda, Gabriel Taliari escorou de cabeça para trás e David Braga, outro acionado no segundo tempo, testou firme no canto direito para empatar o jogo, levando a torcida no Mangueirão à loucura. O Grêmio ainda teve a chance de sair com a vitória aos 50 minutos, quando Enamorado ficou cara a cara com Marcelo Rangel, mas finalizou triscando a trave esquerda.

Com o resultado, o Remo, que vinha de uma sequência negativa e ocupava a 19ª posição antes da rodada, chega a 24 pontos. Já o Grêmio, que iniciou a partida no 17º lugar, vai a 30 pontos e segue em situação delicada na tabela. O Remo volta a campo no próximo sábado, 10/10, quando visita o Vasco. O Grêmio tem pela frente o clássico contra o Internacional no domingo, 11/10.