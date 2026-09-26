Na última sexta-feira, 25, o governo federal anunciou uma medida provisória que proíbe as apostas esportivas e jogos online no país. No entanto, dois dias antes, o Grêmio havia anunciado a bet Pitaco como patrocínio master pelos próximos três anos.

Em nota à imprensa, o clube gaúcho afirma aguardar a formalização da MP para avaliar prejuízos. “A dimensão do impacto dessa decisão sobre as receitas da indústria do futebol ainda precisará ser mensurada pelos clubes e entidades esportivas de todo país”, diz o texto.

Segundo o ge, o contrato com a Pitaco tem duração de três anos e renderia aproximadamente R$ 140 milhões aos cofres gremistas.

Há cerca de uma semana, o Tricolor já havia somado forças a outros clubes em manifesto que ficou conhecido como “O Fim do Futebol Brasileiro”.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Grêmio FBPA (@gremio)

“A consequência não será apenas uma porta escancarada para as apostas clandestinas, mas um golpe fatal para o futebol brasileiro, levando muitos clubes à insolvência”, projetaram os envolvidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ainda enviar ao Congresso um projeto de lei que estabelece penas para quem explorar, operar ou divulgar as conhecidas bets. Para se tornarem leis definitivamente precisam ser votadas em até 120 dias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.