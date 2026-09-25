O governo federal anunciou nesta sexta-feira, em São Paulo, uma medida provisória que proíbe as apostas esportivas e jogos online no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ainda enviar ao Congresso um projeto de lei que estabelece penas para quem explorar, operar ou divulgar as conhecidas bets.

“A partir de hoje não se pode colocar mais dinheiro nos sites de apostas do país. Os sites ficarão disponíveis para as pessoas, para os apostadores, fazerem o resgate do saldo remanescente até as 23h59 do dia 5 de outubro”, disse o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A medida provisória deve ser publicada em edição extra no DOU (Diário Oficial da União). O futebol brasileiro estima que pode perder até R$ 1 bilhão com o fim das bets. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, disse que o Rubro-Negro pode perder R$ 430 milhões.

Os apostadores terão até 5 de outubro para retirar voluntariamente o dinheiro disponível nas plataformas de bets. Se não for possível, os bancos que trabalham paras as bets deverão ficar encarregados da devolução entre 9 e 14 de outubro.

Na última quinta, casa de apostas se manifestaram contra a proibição e alertaram para a criação de um possível mercado ilegal para as bets.