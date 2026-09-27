Neste domingo, 27, a CBF definiu as datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil 2026. Em 1º de novembro, às 16h, o Palmeiras recebe o Vasco no Nubank Parque. No mesmo dia, às 18h30, o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A volta está marcada para os dias 7 e 8 do mesmo mês. Atlético-MG e Grêmio na primeira data, às 18h, na Arena MRV, e Vasco e Palmeiras no dia seguinte, às 17h, em São Januário.
Semifinais da Copa do Brasil
- 1º de novembro
16h — Palmeiras x Vasco
18h30 — Grêmio x Atlético-MG
- 7 de novembro
18h — Atlético-MG x Grêmio
- 8 de novembro
17h — Vasco x Palmeiras
A sequência dos mandos de campo das semifinais já havia sido sorteada no último dia 10. Em 2026, a novidade fica por conta da vaga na Libertadores destinada ao vice-campeão do torneio.
Premiação na Copa do Brasil
Com a classificação às semis, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco garantiram uma premiação de R$ 9 milhões. Dessa forma, os clubes chegaram a um valor acumulado de R$ 18 milhões em prêmios. Na final, o vice garante R$ 34 milhões, enquanto o campeão ganha R$ 78 milhões.
- 1ª Fase – R$ 400 mil para o Grupo III;
- 2ª Fase – R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III;
- 3ª Fase – R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III;
- 4ª Fase – R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III;
- 5ª Fase – R$ 2 milhões para os clubes participantes (Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco entraram nesta fase);
- Oitavas de Final – R$ 3 milhões para os clubes participantes;
- Quartas de Final – R$ 4 milhões para os clubes participantes;
- Semifinal – R$ 9 milhões para os clubes participantes;
- Final – R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão.