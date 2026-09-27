Neste domingo, 27, a CBF definiu as datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil 2026. Em 1º de novembro, às 16h, o Palmeiras recebe o Vasco no Nubank Parque. No mesmo dia, às 18h30, o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A volta está marcada para os dias 7 e 8 do mesmo mês. Atlético-MG e Grêmio na primeira data, às 18h, na Arena MRV, e Vasco e Palmeiras no dia seguinte, às 17h, em São Januário.

Semifinais da Copa do Brasil

1º de novembro

16h — Palmeiras x Vasco

18h30 — Grêmio x Atlético-MG

16h — x 18h30 — x 7 de novembro

18h — Atlético-MG x Grêmio

18h — x 8 de novembro

17h — Vasco x Palmeiras

A sequência dos mandos de campo das semifinais já havia sido sorteada no último dia 10. Em 2026, a novidade fica por conta da vaga na Libertadores destinada ao vice-campeão do torneio.

Premiação na Copa do Brasil

Com a classificação às semis, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco garantiram uma premiação de R$ 9 milhões. Dessa forma, os clubes chegaram a um valor acumulado de R$ 18 milhões em prêmios. Na final, o vice garante R$ 34 milhões, enquanto o campeão ganha R$ 78 milhões.

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