Neste domingo, 27, a CBF definiu as datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil 2026. Em 1º de novembro, às 16h, o Palmeiras recebe o Vasco no Nubank Parque. No mesmo dia, às 18h30, o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A volta está marcada para os dias 7 e 8 do mesmo mês. Atlético-MG e Grêmio na primeira data, às 18h, na Arena MRV, e Vasco e Palmeiras no dia seguinte, às 17h, em São Januário.

Semifinais da Copa do Brasil

  • 1º de novembro
    16h — Palmeiras x Vasco
    18h30 — Grêmio x Atlético-MG
  • 7 de novembro
    18h — Atlético-MG x Grêmio
  • 8 de novembro
    17h — Vasco x Palmeiras

A sequência dos mandos de campo das semifinais já havia sido sorteada no último dia 10. Em 2026, a novidade fica por conta da vaga na Libertadores destinada ao vice-campeão do torneio.

Premiação na Copa do Brasil

Com a classificação às semis, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco garantiram uma premiação de R$ 9 milhões. Dessa forma, os clubes chegaram a um valor acumulado de R$ 18 milhões em prêmios. Na final, o vice garante R$ 34 milhões, enquanto o campeão ganha R$ 78 milhões.

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  • 1ª Fase – R$ 400 mil para o Grupo III;
  • 2ª Fase – R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III;
  • 3ª Fase – R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III;
  • 4ª Fase – R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III;
  • 5ª Fase – R$ 2 milhões para os clubes participantes (Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco entraram nesta fase);
  • Oitavas de Final – R$ 3 milhões para os clubes participantes;
  • Quartas de Final – R$ 4 milhões para os clubes participantes;
  • Semifinal – R$ 9 milhões para os clubes participantes;
  • Final – R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão.