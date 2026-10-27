O Grêmio precisou lutar até os minutos finais para reencontrar o caminho das vitórias. Na noite desta segunda-feira, 26, a equipe gaúcha superou o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol salvador, marcado nos acréscimos, encerrou um incômodo jejum de sete partidas sem triunfos do time comandado por Renato Gaúcho, enquanto afundou os donos da casa em sua própria crise de resultados.

Domínio visitante e trave salvadora

O confronto começou com o Grêmio tentando se impor, refletindo a maior posse de bola (58%) e o volume ofensivo que terminaria com 17 finalizações contra 12 do adversário. A equipe visitante esbarrou em uma grande atuação do goleiro Pedro Morisco, que fez defesas espetaculares em tentativas de Francis Amuzu. O momento de maior tensão da primeira etapa ocorreu aos 39 minutos, quando Carlos Vinícius finalizou de letra e acertou a trave coxa-branca. Do outro lado, o Coritiba também assustou, exigindo que Weverton trabalhasse bem para segurar os chutes de Joaquin Lavega e Josué.

Pressão, substituições e o alívio no fim

Na volta do intervalo, o panorama de tensão se manteve. O Coritiba quase abriu o placar aos seis minutos, quando Sebastián Gómez cabeceou livre e a bola passou por cima da meta. O Grêmio respondeu e voltou a parar em Morisco, que espalmou uma cabeçada firme de Wallace. Com o relógio avançando e o técnico Renato Portaluppi visivelmente incomodado à beira do campo, as substituições fizeram a diferença. Aos 37 minutos, Martin Braithwaite foi a campo na vaga de Erick Noriega. Aos 47, após jogada ensaiada de escanteio, Amuzu cruzou livre para a área e o atacante desviou de cabeça para garantir o triunfo.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos passos

Com o resultado, o Grêmio chega a 34 pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Coritiba, que não vence desde o dia 31 de agosto, estaciona nos 39 pontos, no 12º lugar, amargando um balanço de quatro derrotas e um empate em sua sequência recente no campeonato. O Coxa volta a campo na quinta-feira, 29, para enfrentar o Vitória, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Athletico-PR, também pelo torneio nacional.