O Grêmio visita o Coritiba nesta segunda-feira, 26, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e exige reformulações pontuais no time gaúcho.

O técnico Renato Gaúcho terá de promover pelo menos duas mudanças na escalação. O zagueiro Kannemann cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido no último jogo e o volante Danilo Barbosa sofreu uma lesão muscular.

Em contrapartida, o setor defensivo conta com o retorno do zagueiro Wallace, liberado após cumprir suspensão automática. Além disso, a comissão técnica avalia a possibilidade de escalar Fabián Balbuena no lugar de Gustavo Martins na zaga.

Para a vaga aberta no meio-campo, há uma disputa direta entre Noriega e Dodi para definir quem inicia a partida como titular.

O Tricolor ocupa a 18ª colocação na tabela de classificação do torneio nacional, somando 31 pontos. A equipe tenta somar pontos fora de casa para buscar a recuperação e sair da zona de rebaixamento da competição.