O Grêmio sofreu o seu quarto transfer ban aplicado pela Fifa em um intervalo de aproximadamente um mês. A punição mais recente decorre de pendências financeiras ligadas à compra do goleiro Tiago Volpi junto ao Toluca, do México, realizada em janeiro de 2025. Com a decisão, o clube gaúcho fica impedido de registrar novos atletas no sistema da entidade máxima do futebol.

Tiago Volpi defende o RB Bragantino desde a sua rescisão de contrato com o tricolor gaúcho, no começo de 2026. O goleiro tinha contrato com o Grêmio até o fim da atual temporada.

Quais cobranças geraram as punições recentes na Fifa?

Além da pendência pela contratação do goleiro brasileiro, a equipe acumulou outras sanções formais da entidade ao longo das últimas quatro semanas. O primeiro bloqueio foi por dívida pela contratação do meio-campista colombiano Miguel Monsalve junto ao Independiente Medellín, em 2024, e já emprestado ao Estudiantes, da Argentina.

O segundo nome envolvido no transfer ban do Grêmio tem relação com a compra do volante Gustavo Cuéllar. O jogador chegou ao clube no começo de 2025 e já acertou sua rescisão para assinar com o Deportivo Cali, da Colômbia. O acúmulo de processos reflete o momento de restrição no fluxo de caixa enfrentado pela diretoria tricolor.

Como fica a situação do clube no cenário nacional?

Com mais este bloqueio internacional confirmado, a equipe gaúcha passa a dividir com Santos e Amazonas o topo da lista de clubes brasileiros com maior número de sanções ativas perante a Fifa. Para voltar a registrar reforços, a instituição precisará liquidar as pendências ou homologar acordos formais de pagamento com as equipes credoras.

Em paralelo às sanções da Fifa, a agremiação também enfrenta averiguações e cobranças financeiras conduzidas no âmbito doméstico pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf).