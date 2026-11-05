O Flamengo confirmou o favoritismo e a boa fase ao vencer o Grêmio por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 4, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo de amplo domínio, o líder da competição construiu o placar com gols de Samuel Lino e Pedro, duas vezes, enquanto Amuzu descontou na etapa final. O resultado reflete a superioridade rubro-negra nas estatísticas, com 16 finalizações contra sete dos visitantes, e consolida os cariocas no topo da tabela, deixando os gaúchos em situação delicada na luta contra a queda.

Início avassalador e vantagem construída cedo

Apoiado por mais de 67 mil torcedores, o Flamengo tomou a iniciativa desde os primeiros minutos diante de um Grêmio fechado na defesa, que preservou titulares visando a semifinal da Copa do Brasil. A pressão inicial quase resultou em um golaço aos 19 minutos, quando Pedro aplicou uma linda bicicleta, mas a bola foi para fora. No minuto seguinte, a insistência deu resultado: Samuel Lino recebeu de Arrascaeta, parou em defesa de Gabriel Grando no primeiro chute, mas aproveitou a sobra para abrir o placar. Aos 28, Carrascal improvisou com um passe genial para Pedro, que bateu cruzado e ampliou. O Grêmio teve sua melhor chance aos 37, quando Pulgar perdeu a bola, Braithwaite chutou para defesa de Agustín Rossi e Villasanti desperdiçou o rebote. Nos acréscimos, aos 47, Lino bateu colocado, Grando deu rebote e Pedro apareceu novamente para fazer o terceiro.

Grêmio desconta, mas líder administra o resultado

Na volta do intervalo, o Grêmio promoveu três alterações, incluindo a entrada de Amuzu. O ritmo da partida diminuiu, com o Flamengo valorizando a posse de bola, que terminou em 55% a favor dos donos da casa. Aos 24 minutos, Amuzu cobrou falta com perfeição, acertou o ângulo de Rossi e marcou um belo gol para diminuir a desvantagem. Apesar do gol sofrido, o Rubro-negro seguiu perigoso e quase marcou o quarto aos 31 minutos, quando Pedro deu um passe por elevação para Samuel Lino, que finalizou na trave. Nos minutos finais, a equipe carioca apenas trocou passes para garantir mais um triunfo.

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Com o resultado, o Flamengo chega a 76 pontos na liderança do Brasileirão, já com vaga matemática garantida na próxima Libertadores. O Grêmio, por sua vez, permanece na 18ª colocação com 37 pontos. O Rubro-negro volta a campo na quarta-feira, 18, quando recebe o Athletico-PR pela Série A. Já o Tricolor gaúcho muda o foco para a Copa do Brasil e visita o Atlético-MG neste sábado, 07.