O lateral esquerdo Marlon segue sob cuidados intensivos do departamento médico do Grêmio e passará por testes para avaliar sua presença no confronto decisivo diante do Atlético-MG. A partida de volta da semifinal da Copa do Brasil está marcada para este sábado, 07, às 18h, na Arena MRV.

O jogador sofreu uma pancada na panturrilha direita durante o primeiro duelo entre as equipes, no dia 1, sendo substituído ainda no intervalo. Exames clínicos descartaram ruptura muscular ou lesão de maior gravidade, mas a dor local e o inchaço motivaram um cronograma de reabilitação com cautela.

Durante a passagem do elenco pelo Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, Marlon realizou sessões de fisioterapia e trabalhos de ativação física controlados. A comissão técnica monitora a resposta do atleta aos estímulos de carga. Caso o titular seja vetado pelos médicos, Caio Paulista aparece como a alternativa imediata para assumir a posição no setor esquerdo.