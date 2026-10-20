A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou desenhando um cenário de tensão máxima para três dos clubes mais tradicionais do país. Separados por apenas dois pontos entre o 16º e o 18º lugar, Corinthians, Internacional e Grêmio entram nas últimas sete jornadas sob risco iminente de rebaixamento.

Com confrontos diretos agendados até o fim do calendário e margem zero para oscilações, a permanência na elite exige aproveitamento imediato.

Corinthians: na beira do abismo e dependente da força em casa

O Corinthians ocupa a 16ª posição, com 33 pontos em 31 jogos (8 vitórias, 9 empates e 14 derrotas). Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Timão está há nove jogos sem vencer e tem apenas um ponto de vantagem sobre o Z-4. O calendário até o encerramento do torneio conta com quatro partidas como mandante e três como visitante:

Vasco da Gama — Fora (24/10)

Mirassol — Casa (30/10)

São Paulo — Fora (04/11)

Botafogo — Casa (18/11)

Atlético-MG — Fora (22/11)

Grêmio — Casa (29/11)

Remo — Fora (02/12)

Para alcançar a margem de segurança de 45 pontos, a equipe paulista necessita somar 12 dos 21 pontos em disputa (cerca de 57% de aproveitamento). A rota mais viável é transformar os quatro compromissos em casa — incluindo o confronto direto contra o Grêmio — em quatro vitórias, evitando depender de triunfos fora.

Internacional: primeiro clube no Z-4 e pressão no Beira-Rio

O Internacional abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, com 32 pontos em 31 partidas (7 vitórias, 11 empates e 13 derrotas). O jogo mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Mirassol. O Colorado está a um ponto do Corinthians e a três do Vasco — que ainda tem um jogo a menos. Pela frente, o time gaúcho terá quatro duelos em Porto Alegre e três partidas longe de seus domínios:

Botafogo — Casa (24/10)

Fluminense — Fora (28/10)

Coritiba — Casa (03/11)

Vasco da Gama — Fora (18/11)

EC Vitória — Casa (22/11)

Bragantino — Casa (29/11)

Cruzeiro — Fora (02/12)

O Inter tem a desvantagem no número de vitórias — 7 triunfos, contra 8 do Corinthians e 9 de Vasco e Mirassol. Para bater a pontuação de corte, precisará de ao menos quatro vitórias e um empate nos últimos sete jogos. A tabela oferece quatro confrontos no Beira-Rio diante de adversários da segunda metade da tabela (Botafogo, Coritiba, Vitória e Bragantino), tornando obrigatório o dever de casa.

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Grêmio: momento crítico e decisão direta em São Paulo

O Grêmio figura na 18ª posição, somando 31 pontos em 31 jogos (7 vitórias, 10 empates e 14 derrotas), após a derrota recente por 4 a 2 para o Cruzeiro. A dois pontos do Corinthians, o Tricolor gaúcho terá uma tabela dividida entre três partidas na Arena e quatro compromissos como visitante pelo Brasileirão:

Coritiba — Fora (26/10)

Athletico-PR — Casa (29/10)

Flamengo — Fora (04/11)

Bahia — Casa (18/11)

Santos — Fora (22/11)

Corinthians — Fora (29/11)

Mirassol — Casa (02/12)

Com 31 pontos, o Grêmio precisa de uma arrancada de 14 pontos em 21 possíveis — quatro vitórias e dois empates — para alcançar os 45 pontos. O caminho é mais espinhoso por contar com apenas três jogos em casa. Por isso, o duelo contra o próprio Corinthians em Itaquera, na penúltima rodada, ganha contornos de final antecipada para evitar o rebaixamento.