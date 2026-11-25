Na luta contra o rebaixamento, o Corinthians visita o Atlético-MG nesta quarta-feira, 25, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Timão tem o desafio de quebrar um tabu recente na nova arena do Galo.

Desde a inauguração do estádio, em 2023, o clube paulista ainda não venceu atuando no local. Nos dois duelos disputados na arena, o time mineiro venceu o primeiro, em 2024, enquanto o segundo terminou empatado, em 2025.

Comandado por Clarence Seedorf, o Corinthians chega a partida na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Mesmo em situação difícil na tabela, o Timão vem embalado com três partidas de invencibilidade, além da vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo no último jogo.

Após a derrota para o Boca Júniors na final da Copa Sul-Americana, o Galo quer a vitória para alcançar a zona de classificação para Libertadores 2027. Sem vencer nos últimos oito compromissos da temporada, o clube mineiro ocupa a 7ª colocação do Brasileirão;