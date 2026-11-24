Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 24, na Neo Química Arena, o técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, destacou que o elenco precisa manter atenção no seu próprio rendimento para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou que a equipe depende apenas de si nas últimas rodadas.

O Corinthians está em 17º lugar no Brasileirão, com 40 pontos em 35 rodadas, dentro da zona de rebaixamento, mas sairá dela se vencer o jogo que está devendo. O Timão enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, 25, às 20h (Brasília), na Arena MRV, em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

“Primeiramente, a gente está olhando só pra amanhã (terça-feira). Não existe domingo ainda para a gente, tem só esse jogo de amanhã. Como fizemos até agora, jogo a jogo, evoluindo em confiança, evoluindo em nosso jogo, evoluindo nossa convicção. E com a força de olhar pra cima. Porque é a parte mais natural da gente. Isso traz confiança porque é um time que já jogou finais esse ano, e esses jogos são todos finais para nós”, afirmou Seedorf.

O comandante holandês também comentou sobre a dificuldade de blindar os atletas em relação ao ambiente fora do CT, mas reiterou a confiança na preparação diária.

“É difícil desligar completamente e isso acontece para todo mundo. Chega em casa, alguém sabe, a tia liga… Então, sabendo das coisas, com certeza, no dia a dia, a gente não olha para ninguém. Está nas nossas mãos. Temos três jogos. A nossa preocupação vai ser cada jogo, o máximo que a gente puder para ganhar os jogos, nada mais”, completou.