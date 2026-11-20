O Atlético Mineiro terá um adversário a mais do que o sempre temido Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana, neste sábado, 21. Apesar de a final ser disputada em campo neutro, o estádio Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia, a atmosfera nas arquibancadas estará semelhante à de La Bombonera. O técnico do Galo, o argentino Eduardo Domínguez, citou seu próprio sogro, o ex-treinador Carlos Bianchi, com um dos responsáveis pelo fato de o Boca ter entre 70% e 80% de apoio na decisão.

“Sabemos que haverá mais torcedores do Boca porque a Colômbia é centrada no Boca, dividida com o River. A história do meu sogro com o clube aqui teve muita repercussão; ele tem muitos seguidores no país”, explicou o “Barba”, que é casado com Brenda Bianchi, filha mais velha do ex-treinador do Boca. “Sei que os torcedores neutros estarão torcendo para o time rival, mas em campo será 11 contra 11. Quem jogar com mais inteligência, quem souber aproveitar melhor o momento, vencerá. É uma final , será muito disputada”, minimizou.

Carlos Bianchi, de 77 anos, dirigiu o Boca em três títulos de Copa Libertadores (2000, 2001 e 2003) em equipes que contavam com alguns colombianos como destaques, como o goleiro Óscar Córdoba, o zagueiro e capitão Jorge Bermúdez e o volante Maurício Serna. “El Virrey” Bianchi também ergueu a taça pelo Vélez Sarsfield, em 1994, diante do São Paulo, no Morumbi, e é o técnico mais vitorioso da competição.

Como destaca o diário Clarín, Domínguez tem uma ligação estreita com o adversário da final para além do sogro. Quando era jogador, marcou gols contra o Boca com as camisas de Vélez, Huracán e All Boys. Como treinador, encarou os xeneizes 14 vezes, com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Venceu, no entanto, os dois jogos eliminatórios, ambas semifinais pelo Estudiantes, na Copa Argentina de 2023 e na Copa da Liga de 2024.

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O jornal informa ainda que o “Barba” é muito bem avaliado no Boca, mantém ótima relação com o presidente Juan Román Riquelme, e, sempre que um técnico é demitido na Bombonera, é cotado como um dos possíveis nomes a dirigir o clube de Buenos Aires, ainda que nunca tenha havido um acerto.

A decisão deste sábado tem sabor de revanche para Eduardo Domínguez, que também na Colômbia perdeu uma final de Sul-Americana, em 2015, pelo Huracán, diante do Independiente Santa Fe.