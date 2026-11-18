O meio-campista Kevin Castaño vive a fase final de preparação com o Atlético-MG para a decisão da Copa Sul-Americana de 2026. O atleta colombiano terá a oportunidade de disputar a taça continental em seu país natal, diante do Boca Juniors, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

“É uma oportunidade que qualquer jogador de futebol gostaria de ter. Sabemos que é uma partida difícil, mas estar em casa é algo especial e esperamos que possa sair da melhor maneira”, afirmou o volante, em entrevista à GaloTV.

Perguntado se a sua família irá a partida, o jogador disse que sim e rasgou elogios a receptividade do povo colombiano.

“Sim, vão quase 60 pessoas. Eu não jogo na Colômbia desde 2020, quando saí. Obviamente é especial voltar. A verdade é que a Colômbia é um país muito lindo, com uma cultura muito linda, onde as pessoas são muito boas.”

Qual é o cenário da decisão continental em Barranquilla

A escolha de Barranquilla como palco da grande final mobiliza torcedores locais e traz um componente especial para Castaño, que atuará diante de compatriotas e familiares. O jogador vem se consolidando na estrutura do meio-campo mineiro ao longo da temporada, ganhando espaço entre as opções técnicas para o setor.

O Atlético-MG tenta conquistar novamente o troféu da Sul-Americana em uma partida que encerra o calendário continental de clubes na temporada de 2026.