Em uma partida marcada pela forte marcação e por chances esporádicas que pararam nas traves, Mirassol e Atlético-MG empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (14), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O duelo, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, refletiu as necessidades distintas das equipes na reta final da temporada: o time paulista somou um ponto na luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os mineiros, divididos com a iminente decisão continental, buscaram se aproximar do G-6.

Primeiro tempo travado e poucas chances

Com 56% de posse de bola no total da partida, o Atlético-MG tentou impor seu ritmo desde os minutos iniciais, marcando alto e dificultando a saída de jogo dos donos da casa. No entanto, o confronto se mostrou bastante embolado no meio de campo, com as duas defesas levando a melhor sobre os ataques. A primeira grande oportunidade surgiu apenas aos 20 minutos, quando Igor Gomes roubou a bola e rolou para Cassierra, que bateu de primeira com perigo, rente à trave esquerda. A resposta do Mirassol, que encontrava dificuldades no último terço do campo, veio em finalizações de longa distância. Aos 25 minutos, Reinaldo soltou uma bomba de fora da área, obrigando o goleiro Everson a fazer uma importante defesa e espalmar para escanteio. O ritmo lento e a falta de criatividade ditaram o tom até o intervalo, com os goleiros pouco exigidos.

Traves salvam os goleiros na etapa final

O cenário de pouca inspiração se manteve no início do segundo tempo, levando os treinadores a promoverem substituições para dar novo gás às equipes. Aos 15 minutos da etapa complementar, o Mirassol protagonizou o lance mais inacreditável do jogo: Bruno Santos arriscou de fora da área e a bola explodiu no travessão; no rebote, viva na área, Lucas Oliveira desviou de cabeça e carimbou o poste esquerdo de Everson. O susto fez o Atlético-MG se lançar mais ao ataque nos minutos finais, impulsionado pelas entradas de Gustavo Scarpa e Dudu. A pressão atleticana esbarrou na trave aos 49 minutos, quando Scarpa recebeu na direita, cortou para o meio e chapou de canhota, acertando o poste direito de Walter. Logo na sequência, Renan Lodi cruzou com veneno e exigiu a única defesa de Walter na partida. Antes do apito final, aos 52 minutos, Edson Carioca, do Mirassol, recebeu cartão vermelho direto por reclamação.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Mirassol chega aos 41 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe paulista soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Atlético-MG vai a 51 pontos, na 7ª posição, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente no Brasileirão. O foco do Galo agora se volta totalmente para a final da Copa Sul-Americana: a equipe entra em campo no próximo sábado (21) para decidir o título contra o Boca Juniors. Pela Série A, o Atlético-MG joga na quarta-feira (25) contra o Corinthians. O Mirassol, por sua vez, volta a atuar no domingo (22), quando visita o Fluminense.