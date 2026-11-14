O Sport encerrou a participação no Brasileirão Série B com uma vitória em casa. Jogando na Ilha do Retiro neste sábado, 14, a equipe pernambucana superou o Goiás por 3 a 0, em duelo válido pela 38ª rodada da competição. O resultado igualou a pontuação das duas equipes na tabela de classificação final.

Vantagem construída no primeiro tempo

Posicionado no esquema 4-2-3-1, o Sport construiu a vantagem ainda na etapa inicial. Aos 22 minutos, Chrystian Amaral Barletta de Almeida marcou o primeiro gol do jogo, com assistência de Carlos María de Pena Bonino.

Aos 41 minutos, Carlos María de Pena Bonino registrou o segundo passe para gol na partida, desta vez servindo Pedro Henrique Perotti, que ampliou a vantagem dos donos da casa antes do intervalo.

Expulsão e gol nos acréscimos

Apesar de o Goiás registrar 57% de posse de bola e 21 finalizações totais ao longo do jogo, contra 12 do adversário, o time visitante exigiu três defesas do goleiro Thiago Couto.

Do outro lado, Tadeu fez quatro intervenções. Aos 79 minutos, o VAR indicou cartão alterado para o Sport. Logo na sequência, aos 82 minutos, Habraão Lincon do Nascimento Saraiva recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso.

Aos 94 minutos, Biel balançou as redes e fechou o placar em 3 a 0.

Situação final na tabela

Com o resultado, o Sport, que tinha 55 pontos antes do jogo, chega a 58 pontos e encerra a competição na nona colocação; o Goiás, que já possuía 58 pontos, segue com a mesma pontuação e termina em oitavo lugar.

Contando este confronto, o balanço do Sport nos últimos cinco jogos do campeonato é de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Goiás fecha seu recorte recente na Série B com três vitórias, um empate e uma derrota.