O Goiás precisou insistir até os acréscimos para transformar seu amplo domínio estatístico em vitória. Na noite deste domingo (08), no estádio Hailé Pinheiro, a equipe goiana venceu a já rebaixada Ponte Preta por 1 a 0, em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado refletiu um confronto de ataque contra defesa, decidido apenas nos instantes finais.

Volume ofensivo e falta de pontaria

O cenário da partida foi ditado pela postura das equipes. O Goiás, comandado pelo técnico Mozart, controlou as ações com 70% de posse de bola e empurrou a Ponte Preta para o seu campo de defesa. Apesar do volume impressionante de 24 finalizações contra apenas seis dos visitantes, a equipe da casa sofreu com a falta de pontaria: apenas um chute foi na direção do gol durante todo o confronto, justamente o lance que definiu o placar.

Gol salvador nos acréscimos

A insistência goiana só foi recompensada no apagar das luzes. Aos 50 minutos do segundo tempo, Rodrigo Soares, que havia saído do banco de reservas aos 28 minutos para a saída de Djalma Silva, deu a assistência para Nicolas Vichiatto Da Silva balançar as redes e garantir o triunfo. O jogo foi marcado também pelo alto número de faltas (16 a 15 para o Goiás) e cartões, com os donos da casa recebendo cinco amarelos contra apenas um da equipe paulista.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Goiás chega a 58 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela, mantendo uma sequência positiva na competição: contando este jogo, são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. Já a Ponte Preta, que entrou em campo com o rebaixamento matemático já confirmado, permanece na 20ª posição com 15 pontos e amarga um jejum sem vitórias na mesma sequência recente (três derrotas e dois empates).

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 14/11, pela Série B. O Goiás visita o Sport, enquanto a Ponte Preta recebe o Operário-PR.