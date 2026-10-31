O Criciúma fez o dever de casa e venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 30, no estádio Heriberto Hulse, em partida válida pela 36ª rodada da Série B.

Beneficiado por uma expulsão na primeira etapa, o time catarinense controlou as ações do jogo e construiu o placar com gols de Fellipe Mateus e Diego Gonçalves. O resultado colocou os donos da casa provisoriamente na quarta colocação da tabela, agora com 62 pontos, antes do restante da rodada.

Dono de 73% da posse de bola e responsável por 31 finalizações ao longo de todo o confronto, o Criciúma viu o cenário ficar ainda mais favorável aos 25 minutos do primeiro tempo. Após revisão do VAR, o árbitro aplicou cartão vermelho direto para Danilo Barcelos, deixando a Ponte Preta com um jogador a menos. A pressão catarinense surtiu efeito nos acréscimos da etapa inicial: aos 50 minutos, Nicolas Godinho Johann deu a assistência para Fellipe Mateus abrir o placar.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve, com o Criciúma ditando o ritmo e a defesa paulista vendo seu goleiro trabalhar — Vinicius terminou a partida com cinco defesas realizadas. O jogo, no entanto, guardou emoção para os minutos finais. Aos 44 da segunda etapa, a Ponte Preta chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. No mesmo minuto, a resposta do Criciúma foi letal: Diego Gonçalves, que havia entrado no lugar de Jhonata Robert no intervalo, marcou o segundo gol e liquidou a fatura.

Com a vitória, o Criciúma chega a 62 pontos e ocupa o quarto lugar na classificação. Já a Ponte Preta, que entrou em campo com o rebaixamento confirmado, segue na 20ª e última posição, com 15 pontos.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, 06, para enfrentar o Vila Nova. A Ponte Preta joga no domingo, 08, contra o Goiás. Ambos os compromissos são válidos pelo Brasileiro Série B.