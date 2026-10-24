O Sport venceu o Criciúma por 2 a 1 na noite desta sexta-feira, 23, na Ilha do Retiro, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileiro Série B. Em uma partida definida nos detalhes e com uma reta final eletrizante, os donos da casa garantiram o triunfo com um gol de pênalti nos últimos instantes, somando pontos importantes na tabela de classificação.
Volume visitante e eficiência mandante
O desenho tático do confronto, que colocou frente a frente o esquema 4-2-3-1 do técnico Soso e o 3-4-2-1 de Umberto Louzer, resultou em um jogo de números contrastantes. O Criciúma terminou a partida com maior posse de bola (54%) e um alto volume ofensivo, registrando 24 finalizações totais e oito escanteios a favor. No entanto, a equipe catarinense acertou o alvo apenas quatro vezes, exigindo três defesas do goleiro Thiago Couto.
Do outro lado, o Sport foi mais letal quando chegou ao ataque. Mesmo com menos posse e 14 finalizações no total, o time pernambucano mandou oito chutes na direção do gol. A precisão ofensiva fez o goleiro Airton trabalhar bastante, terminando a noite com seis defesas realizadas.
Reta final dramática
O placar só foi movimentado na etapa complementar. Aos 31 minutos, uma alteração feita no intervalo surtiu efeito: Augusto Pucci, que havia entrado na vaga de Claudinho, deu a assistência para Chrystian Barletta abrir o marcador para o Sport. O Criciúma, que recebeu três cartões amarelos no segundo tempo, foi em busca do prejuízo e conseguiu o empate já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Waguininho, que saiu do banco de reservas aos 25, serviu Fellipe Mateus, que igualou o marcador.
Quando o empate parecia definido, a partida reservou um último lance decisivo. Aos 55 minutos da etapa final, o Sport teve um pênalti a seu favor. Chrystian Barletta assumiu a cobrança, converteu e decretou a vitória pernambucana no apagar das luzes.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Sport, que tinha 51 pontos, chega a 54 e ocupa a 7ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe vem de uma sequência de três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas da competição. Já o Criciúma permanece com 59 pontos, na 5ª posição, somando três vitórias e duas derrotas no mesmo recorte recente.
As duas equipes voltam a campo na próxima semana pela Série B. O Criciúma joga na sexta-feira, 30, contra a Ponte Preta. No sábado, 31, o Sport visita o Botafogo-SP.